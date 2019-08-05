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Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена 

РИА Новости + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова — советника главы "Газпром межрегионгаз", и кузена Руслана, гендиректора компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей от 27 июня оставить без изменения", — огласила судья.
Представители клана Арашуковых останутся в СИЗО как минимум до 30 сентября.
Защита кузена Арашукова добивалась его освобождения, ссылаясь, в том числе, на психологическую экспертизу троих детей Руслана Арашукова. В материалах сказано, что детям рекомендована работа с психологом.
"Подзащитный является заложником неэффективной работы следователей. Его содержание под стражей вызвало моральные и психологические перегрузки у детей, что есть в результатах экспертизы", — заявил адвокат Игорь Стрешенец.
В свою очередь адвокат экс-сенатора Марина Андреева отметила, что следствие не смогло обосновать, зачем Арашукова и дальше держать в СИЗО.
" [Следователи] говорили, что им необходимо время для проведения экспертизы. Однако какие экспертизы должны быть проведены, так и не стало известно", — недовольна она.
Адвокаты отца — Рауля Арашукова в своем выступлении отметили, что по делу по-прежнему нет потерпевшей стороны.
""Газпром" у нас не признан потерпевшим, а моему подзащитному вменяется хищение у "Газпрома". Тогда он должен здесь присутствовать в качестве потерпевшего", — сказал Владимир Постанюк.
Следователь со своей стороны сообщил, что "ни у следствия, ни у суда не возникало сомнений о причастности Рауфа Арашукова к инкриминируемым преступлениям".
По ее словам, продлить арест необходимо, поскольку в разных регионах России еще не завершены все необходимые следственные действия (какие именно — не уточняется). Кроме того, полагает он, обвиняемые на свободе смогут угрожать свидетелям.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Марина Андреева , Владимир Постанюк , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Астрахань , Москва
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