Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена

"Постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей от 27 июня оставить без изменения", — огласила судья.

Представители клана Арашуковых останутся в СИЗО как минимум до 30 сентября.

Защита кузена Арашукова добивалась его освобождения, ссылаясь, в том числе, на психологическую экспертизу троих детей Руслана Арашукова. В материалах сказано, что детям рекомендована работа с психологом.

"Подзащитный является заложником неэффективной работы следователей. Его содержание под стражей вызвало моральные и психологические перегрузки у детей, что есть в результатах экспертизы", — заявил адвокат Игорь Стрешенец.

В свою очередь адвокат экс-сенатора Марина Андреева отметила, что следствие не смогло обосновать, зачем Арашукова и дальше держать в СИЗО.

" [Следователи] говорили, что им необходимо время для проведения экспертизы. Однако какие экспертизы должны быть проведены, так и не стало известно", — недовольна она.

Адвокаты отца — Рауля Арашукова в своем выступлении отметили, что по делу по-прежнему нет потерпевшей стороны.

""Газпром" у нас не признан потерпевшим, а моему подзащитному вменяется хищение у "Газпрома". Тогда он должен здесь присутствовать в качестве потерпевшего", — сказал Владимир Постанюк.

Следователь со своей стороны сообщил, что "ни у следствия, ни у суда не возникало сомнений о причастности Рауфа Арашукова к инкриминируемым преступлениям".

По ее словам, продлить арест необходимо, поскольку в разных регионах России еще не завершены все необходимые следственные действия (какие именно — не уточняется). Кроме того, полагает он, обвиняемые на свободе смогут угрожать свидетелям.