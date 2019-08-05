Заключенный умер в СИЗО «Бутырка»

Один из обвиняемых скончался в камере психиатрической больницы, которая находится при СИЗО-2 «Бутырка». Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Москве.

«В одной из камер психиатрической больницы при СИЗО-2 был обнаружен обвиняемый М. с признаками асфиксии (удушья — прим.ред.)», — рассказали в пресс-службе.

На место прибыли врачи больницы и бригада скорой помощи, которая пыталась спасти мужчину реанимационными действиями, однако сделать этого не удалось. Отмечается, что к смерти обвиняемого привела механическая асфиксия и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Как сообщает агентство «Москва», заключенному было 28 лет. Он был фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

На данный момент специалисты занимаются служебной проверкой, чтобы выявить все детали и причины произошедшего.