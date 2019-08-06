Грозил выгнать: уфимки задушили сожителя бельевой веревкой

45-летняя жительница Уфы вместе с 46-летней подругой задушили своего сожителя при помощи ремня и бельевой веревки. По данным регионального СК, первая приходилась погибшему возлюбленной — она решила расправиться с мужчиной из-за того, что тот угрожал выгнать ее из дома. Вторая помогла приятельнице с убийством, так как тоже имела претензии к потерпевшему. В результате преступниц приговорили к 14 и 15 годам исправительной колонии общего режима

Суд признал 45-летнюю и 46-летнюю жительниц Уфы виновными в убийстве сожителя. Как выяснил региональный Следственный комитет , год назад женщины расправились с мужчиной из-за того, что тот угрожал выгнать их из дома.

Инцидент произошел 4 августа 2018 года. В тот день 45-летняя злоумышленница и ее возлюбленный распивали алкогольные напитки. В ходе застолья он предложил уфимке вступить с в половую связь, однако та отказалась. Хозяин дома стал грозиться, что выгонит женщину из дома. Когда конфликт завершился, мужчина лег спать. Но обида у возлюбленной не прошла — она подошла к своей подруге, которая проживала в той же квартире, и сообщила о намерении убить сожителя. Вторая обвиняемая подумала, что это шутка, и уснула.

Спустя несколько часов 45-летняя злоумышленница взяла ремень и стала душить мужчину. Ее приятельница проснулась от криков и схватила бельевую веревку, чтобы помочь расправиться с сожителем. Позже на допросе она рассказала, что пошла на преступление, так как имела претензии к погибшему из-за постоянных ссор.

Совершив преступление, подруги принялись распивать алкоголь, однако вскоре все же вызвали скорую помощь с полицией. Изначально они уверяли правоохранителей, что сами недавно наткнулись на тело мужчины. Однако позже под тяжестью улик злоумышленницы сознались в содеянном. В ходе следствия 45-летняя задержанная несколько раз меняла показания: в частности она отрицала свою причастность к убийству и обвиняла в содеянном подельницу. В итоге суд приговорил женщин к заключению сроком на 14 и 15 лет в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Похожее дело было передано в суд Челябинской области 23 июня. Двух жительниц города Миньяра обвинили в том, что они до смерти избили свою знакомую на глазах у ее несовершеннолетних детей. Трагедия произошла в октябре 2018 года. Тогда 28-летняя женщина пригласила в гости двух своих подруг — дома в это время находились ее четверо малолетних детей, пишет издание «31TV.ru».

Приятельницы на протяжении всей ночи употребляли алкогольные напитки и мирно беседовали. Позже две из них легли спать, а бодрствующая женщина в одиночку продолжила застолье, выпив весь коньяк и съев тушенку.

Проснувшись, предполагаемые злоумышленницы обнаружили, что все продукты съедены, а коньяк выпит. В ярости они начали избивать приятельницу. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщили сообщили в региональном СК. «Очевидцами совершенного преступления стали малолетние дети 28-летней обвиняемой», — добавили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. На время следствия их отправили в СИЗО. Позже стало известно, что у второй обвиняемой тоже есть малолетние дети — ее не раз привлекали к ответственности за уклонение от воспитания.

Не менее жестоко расправились со своей знакомой 24-летняя и 34-летняя жительницы города Асбеста Свердловской области. В ночь на 30 января они вместе с 26-летней приятельницей распивали спиртные напитки в квартире. В ходе застолья она оскорбила дам, в результате чего те задушили ее, а тело вынесли в лифт.

Сообщение о том, что в лифте многоэтажного дома на улице Мира лежит девушка в бессознательном состоянии, поступило в дежурную часть полиции 30 января. Врачи констатировали смерть асбестовчанки. Криминалисты установили, что смерть наступила в результате механической асфиксии. Также на трупе были зафиксированы старые ссадины и гематомы лица.

Вскоре силовики задержали предполагаемых злоумышленниц — под давлением улик они дали признательные показания. Позже стало известно, что 24-летняя девушка не раз привлекалась к уголовной ответственности. В 2007 ее приговорили к году лишения свободы условно за грабеж, а в 2008 году за аналогичное преступление — к двум годам колонии. Однако тюрьма не усмирила жительницу Свердловской области — в 2011 она совершили три преступления подряд — по статьям 116 УК РФ «Побои» и 162 УК РФ «Разбой». И вновь отправилась в колонию на два года.