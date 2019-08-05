Зарезал в пьяном гневе: в Рязани убита воспитательница детского сада

Рязани 32-летняя воспитательница детского сада скончалась от ножевых ранений, которые ей в ходе конфликта нанес бывший муж. Сотрудники местной полиции оперативно задержали предполагаемого злоумышленника. Знакомые женщины в соцсетях отмечают, что она воспитывала двух малолетних детей.

В Рязани мужчина расправился со своей 32-летней бывшей женой, которая работала воспитательницей в детском саду. Об этом сообщает газета «МК» со ссылкой на региональный Следственный комитет. По данным ведомства, трагедия произошла 4 августа в Советском районе города. В тот день между экс-супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам знакомых погибшей, она работала воспитательницей в рязанском детском саду №2 и сама являлась матерью. «У нее осталось двое малолетних детей», — написала Александра Рябова в сообществе «Новости. Рязань» в соцсети «Вконтакте».

Правоохранительные органы быстро задержали экс-супруга погибшей — он признался в содеянном. В ближайшее время суд определит мужчине меру пресечения. По словам следователей, на момент убийства задержанный находился в трезвом состоянии.

Похожая история 25 июля произошла в подмосковном районе Раменское — там 38-летний Артем Шустов расправился со своей 27-летней возлюбленной Натальей Басовой, которая подрабатывала воспитателем в детсаду. В день трагедии она гуляла во дворе многоэтажного дома с пятилетней дочерью — там же у нее была запланирована встреча с Шустовым. Когда тот пришел на детскую площадку, между парой возник конфликт. «Я с ней встретился, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой», — рассказывал мужчина на допросе.

В гневе Шустов нанес Басовой около 20 ножевых ударов. Очевидцами преступления стали взрослые и дети, которые в тот момент находились на детской площадке, а также ребенок потерпевшей.

Злоумышленник сбежал с места преступления — для его задержания был объявлен план «Перехват». Сначала правоохранителям удалось найти автомобиль предполагаемого убийцы, а затем и его самого. На допросе Шустов признался в содеянном и рассказал, что расправился с возлюбленной на почве ревности — он якобы был уверен в ее изменах.

26 июля была обнародована переписка Басовой с предполагаемым злоумышленником — по ней стало ясно, что ей и ранее поступали угрозы. Басова просила задержанного больше не связываться с ней и грозилась сообщить о его намерениях в полицию. «Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю — заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты», — приводит РЕН ТВ сообщение погибшей.

Подруга девушки подтвердила неоднократные угрозы от Шустова в адрес воспитательницы. Она рассказала, что еще будучи в отношениях он издевался над Басовой. Однако, по словам приятельницы, уже после расставания убитая сама провоцировала экс-возлюбленного на жестокие действия: например, специально ходила с ним в тренажерный зал в одно время, чтобы позлить.

«Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол я только в себя пришел, не попадайся мне на глаза, а она специально ходила», — заявила подруга Басовой, передает РЕН ТВ.

Позже силовики обнаружили в квартире предполагаемого убийцы два метательных ножа, а также выяснили, что он уже был судим по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Следователи также считают, что Басова могла быть не первой жертвой 38-летнего мужчины. «Следствием проверяется информация о причастности задержанного к совершенному в 2014 году убийству девушки на территории полуострова Крым», — заявили в региональном СК.

Ранее не менее ужасающая история произошла с воспитательницей из поселка Кумысное Челябинской области. По данным регионального Следкома, 36-летнюю сотрудницу детского сада убил ее бывший муж.

Трагедия произошла 8 июля 2019 года. По словам очевидцев, в тот день мужчина подкараулил экс-супругу возле подъезда ее дома. Когда погибшая возвращалась с работы, он напал на нее и нанес несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

У погибшей остались три ребенка: 17-летняя девушка-инвалид, 10-летний сын и 5-летняя дочь. Их органы опеки передали бабушке. «Детей на момент преступления с ней не было. Подозреваемый задержан, ему будет избрана мера пресечения. Мужчина злоупотреблял алкоголем», — уточняли в СК.

По данным областного главка МВД России, подозреваемый регулярно истязал бывшую жену, когда они еще состояли в браке. Также он привлекался к ответственности за угрозы убийством в ее адрес, но тогда суд ограничился подпиской о невыезде. «Женщина обращалась в полицию в апреле. В отношении супруга было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», — заявили в полиции.

И даже это не остановило предполагаемого убийцу. По словам матери погибшей, в мае 2019 года он снова чуть не задушил воспитательницу, передавал портал 74.ru. Жители поселка Кумысное подтвердили сложный характер задержанного. «Ему мало даже тюрьмы. Лично я его боюсь. Боюсь, что когда-то вернется к нам в поселок после отсидки. По разговорам я слышала, что он угрожал: „Я все равно ее прирежу“. Вот и делайте выводы, что о нем можно сказать», — сообщала сайту kp.ru. соседка жертвы.