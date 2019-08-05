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Убивший топором сына житель Петербурга получил 15 лет колонии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Житель Санкт-Петербурга, который в октябре прошлого года убил топором своего 11-летнего сына, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Мужчина признал вину. Экспертиза показала, что он отдавал себе отчет в своих действиях в момент убийства.
Убийство произошло в октябре прошлого года в квартире жилого дома на Нарвском проспекте. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным следствия, мужчина нанес топором своему сыну 14 ударов в область головы и шеи. В момент совершения преступления осужденный был пьян.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Санкт-Петербург
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