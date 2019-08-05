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В Москве задержан подозреваемый в краже иконы из храма 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иконы из храма на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.
По его словам, в полицию поступило сообщение от представителя храма, расположенного на Пятницком шоссе, который пояснил, что неизвестный похитил из помещения икону преподобного Серафима Саровского. Ущерб составил 15 тыс. рублей.
"В результате проверочных мероприятий сотрудником полиции в Новотушинском проезде был задержан 31-летний ранее судимый мужчина. Выявлено, что злоумышленник, находясь в церкви, похитил икону, спрятав ее под куртку. В дальнейшем он намеревался ее реализовать. В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мер по установлению местонахождения иконы", — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело о краже, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Криминал , Происшествия , Москва
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