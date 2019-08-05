Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кузбассе полицейский предстанет перед судом за вымогательство взятки у предпринимателя 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Следователи СУ СК РФ по Кемеровской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который вымогал у местного предпринимателя взятку за покровительство в бизнесе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
"По версии следствия, обвиняемый познакомился с предпринимателем, который открывал похоронное агентство. За денежное вознаграждение в виде 50% от прибыли фирмы полицейский пообещал, что информация об обнаружении тел умерших граждан будет сразу передаваться похоронному агентству предпринимателя", — рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, предприниматель сообщил о противоправных требованиях полицейского в службу собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали посредника, который получил деньги от бизнесмена и должен был передать взятку полицейскому.
Бывший сотрудник МВД обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б", ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством"). Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал.
ТАСС: последние новости
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка по делу о создании ОПС Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ могут быть причастны к другим преступлениям Учителя якутской школы приговорили к 20 годам колонии за изнасилование ученицы
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным372
Сбившему трех человек депутату отменили приговор1
В российской воинской части произошел взрыв19
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ193
«Проклятие Кеннеди» продолжает убивать16
Видео
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
01:02
В российской воинской части произошел взрыв
Происшествия
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
02:12
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Армия Оружие
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
00:44
США решили отговорить Турцию от вторжения в Сирию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение