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В Москве заочно арестовали модавского политика Плахотнюка 

Газета.Ru + ещё 9 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Суд в Москве заочно арестовал бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что арест произвел Тверской суд Москвы.
Уточняется, что арест произведен по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
Кроме того, в ноябре 2017 года Плахотнюк был заочно арестован и обвинен в международный розыск по делу о покушении на убийство Басманным судом Москвы. Также в феврале полиция пресекла деятельность выведшего за пределы России более 37 млрд рублей в 2013-2014 году международного преступного сообщества.
Ранее сообщалось, что Плахотнюк отказался от мандата депутата.
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Криминал , Происшествия , Владимир Плахотнюк , Демократическая партия США , Молдова , Москва
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