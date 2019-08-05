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В Китае 29 человек задержали за разграбление древней гробницы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция на востоке Китая обезвредила крупную преступную группировку, занимавшуюся расхищением древних гробниц, и вернула большое собрание украденных ценностей. Как сообщает в понедельник агентство "Синьхуа", по данному делу задержаны 29 подозреваемых.
Сотрудникам Управления общественной безопасности города Хуайнань (восточная провинция Аньхой) удалось выйти на след преступников еще в прошлом году. Расследование показало, что задержанные три раза грабили гробницу, относящуюся к периоду Сражающихся царств (475-221 гг до н.э.).
Преступникам удалось вынести из усыпальницы 75 предметов, 26 из которых подпадают под высшую категорию защиты культурных ценностей со стороны государства, сообщил глава полиции города Ли Аньлинь. Во время обысков у задержанных было изъято порядка 40 кг взрывчатки и 15 детонаторов к ней.
Разграбленная гробница занимает площадь свыше 5,8 тыс. кв. м. Она была включена в список важных культурных памятников провинции Аньхой в 1981 году. После ее разграбления соответствующими ведомствами были усилены патрули данного района, чтобы предотвратить дальнейшие посягательства злоумышленников на находящиеся внутри ценности.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Синьхуа , Китай
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