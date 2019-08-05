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Учителя якутской школы приговорили к 20 годам колонии за изнасилование ученицы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил учителя физкультуры одной из школ Якутска к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным в 29 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности 13-летней школьницы, сообщается в понедельник на сайте республиканского следственного управления СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении учителя по физической культуре одной из пригородных школ города Якутска, обвиняемого в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы образовательного учреждения и в ненадлежащем исполнении педагогическим работником своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет", — говорится в сообщении.
Установлено, что обвиняемый совершал преступления в период с декабря 2017 года по май 2018 года в школьном спортивном зале, в автомашине и в собственной квартире.
"На момент первого преступного посягательства школьнице было 13 лет", — уточили в ведомстве.
Преступление обнаружили родители девочки, прочтя переписку в телефоне. Учителя задержали, заключили под стражу и уволили из школы. Свой вины он не признал.
Приговор вынесен по ч. 3, ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста"), ч. 3 и ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Якутск
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