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Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США 

Газета.Ru + ещё 54 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе. Видео с его выступлением, прошедшим в Лас-Вегасе, выложили на YouTube.
В ролике показано, как политик приносит соболезнования семьям погибших.
Однако на видео видно, что во время выступления Бето О'Рурк пытается сдерживать смех и улыбку.
В свою очередь, пользователи Сети бурно отреагировали на эмоции политика, назвав его социопатом.
Также отмечается, что некоторые из них оправдали Бето О'Рурка и списали такую реакцию кандидата в президенты на защитный механизм.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал причину расстрела американцев.
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Криминал , Пожары , Происшествия , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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