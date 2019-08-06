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Бойня на границе с Мексикой: Трамп посетит Эль-Пасо 

Вести.Ru + ещё 65 33 минуты назад
Фото: Twitter
Жертвами стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас) стали 8 мексиканцев, 13 американцев и один гражданин Германии. Пострадали 27 человек, 15 из них остаются в больнице.
Один из раненых приехал в госпиталь самостоятельно. Среди пострадавших — ребенок с переломами и человек, который травмировался при попытке убежать с места происшествия, передает ТАСС. Состояние двоих раненых критическое.
В Эль-Пасо 7 марта приедет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил мэр города Ди Марго, переговоривший с Трампом по телефону.
Город находится на границе с Мексикой. Глава МИД страны Марсело Эбрард сообщил, что Мехико наряду с Вашингтоном будет участвовать в расследовании инцидента, передает РИА Новости.
В своем Twitter он заявил, что генеральное консульство Мексики в Эль-Пасо и центр защиты мексиканцев окажут поддержку семьям убитых. Представители будут присутствовать на похоронах, организованных мэром города. Кроме того, Эбрард хочет через суд получить доступ к оружию, из которого велась стрельба, а также принять участие в суде по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США. Запрос об экстрадиции преступника будет решаться Генеральной прокуратурой, сообщил министр.
ЧП в Эль-Пасо произошло 3 августа. Белый мужчина открыл стрельбу в универмаге Walmart. Он был задержан полицией. Известно, что ему 21 год.
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Криминал , В мире , Происшествия , Марсело Эбрард , Дональд Трамп , МИД , Генпрокуратура РФ , Wal-Mart Stores , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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