Бойня на границе с Мексикой: Трамп посетит Эль-Пасо

Жертвами стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас) стали 8 мексиканцев, 13 американцев и один гражданин Германии . Пострадали 27 человек, 15 из них остаются в больнице.

Один из раненых приехал в госпиталь самостоятельно. Среди пострадавших — ребенок с переломами и человек, который травмировался при попытке убежать с места происшествия, передает ТАСС. Состояние двоих раненых критическое.

В Эль-Пасо 7 марта приедет президент США Дональд Трамп . Об этом сообщил мэр города Ди Марго, переговоривший с Трампом по телефону.

Город находится на границе с Мексикой. Глава МИД страны Марсело Эбрард сообщил, что Мехико наряду с Вашингтоном будет участвовать в расследовании инцидента, передает РИА Новости.

En mensaje a medios en Estados Unidos señalé que en síntesis:

1. Nuestro Consulado General en El Paso y nuestra área de protección a mexicanos seguirán apoyando a las familias y víctimas. Asistirán al servicio funerario que organizará el alcalde de la ciudad. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 5 de agosto de 2019 В своем Twitter он заявил, что генеральное консульство Мексики в Эль-Пасо и центр защиты мексиканцев окажут поддержку семьям убитых. Представители будут присутствовать на похоронах, организованных мэром города. Кроме того, Эбрард хочет через суд получить доступ к оружию, из которого велась стрельба, а также принять участие в суде по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США. Запрос об экстрадиции преступника будет решаться Генеральной прокуратурой , сообщил министр.