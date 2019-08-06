Бойня на границе с Мексикой: Трамп посетит Эль-Пасо 

Жертвами стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас) стали 8 мексиканцев, 13 американцев и один гражданин Германии. Пострадали 27 человек, 15 из них остаются в больнице.
Один из раненых приехал в госпиталь самостоятельно. Среди пострадавших — ребенок с переломами и человек, который травмировался при попытке убежать с места происшествия, передает ТАСС. Состояние двоих раненых критическое.
В Эль-Пасо 7 марта приедет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил мэр города Ди Марго, переговоривший с Трампом по телефону.
Город находится на границе с Мексикой. Глава МИД страны Марсело Эбрард сообщил, что Мехико наряду с Вашингтоном будет участвовать в расследовании инцидента, передает РИА Новости.
В своем Twitter он заявил, что генеральное консульство Мексики в Эль-Пасо и центр защиты мексиканцев окажут поддержку семьям убитых. Представители будут присутствовать на похоронах, организованных мэром города. Кроме того, Эбрард хочет через суд получить доступ к оружию, из которого велась стрельба, а также принять участие в суде по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США. Запрос об экстрадиции преступника будет решаться Генеральной прокуратурой, сообщил министр.
En mensaje a medios en Estados Unidos señalé que en síntesis:
1. Nuestro Consulado General en El Paso y nuestra área de protección a mexicanos seguirán apoyando a las familias y víctimas. Asistirán al servicio funerario que organizará el alcalde de la ciudad. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 5 de agosto de 2019
ЧП в Эль-Пасо произошло 3 августа. Белый мужчина открыл стрельбу в универмаге Walmart. Он был задержан полицией. Известно, что ему 21 год.