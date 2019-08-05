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Дейтонский стрелок давно интересовался убийствами 

News.ru + ещё 25 44 минуты назад
Фото: Kenneth McCain/ZUMAPRESS.com
Полиция Дейтона (штат Огайо) нашла дома у Коннора Беттса, подозреваемого в нападении на прохожих, записи, подтверждающие его заинтересованность темой убийств.
При этом нет информации о том, что Беттс придерживался каких-либо радикальных взглядов или совершил убийства по политическим мотивам. Заместитель начальника дейтонской полиции Мэтт Карьер сообщил, что на данный момент мотивы стрелка остаются неясными, передаёт CNN.
Ранее News.ru писал, что сестра мужчины, которого подозревают в стрельбе в городе Дейтон штата Огайо, и её друг найдены убитыми в автомобиле. По словам источников в правоохранительных органах, на телах погибших обнаружены пулевые ранения.
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Криминал , CNN
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