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Клиент банка в Брянске лишился 10 млн рублей из-за действий сотрудницы 

News.ru + ещё 12 7 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Брянские силовики задержали сотрудницу местного банка. Женщину подозревают в хищении 10 млн рублей. Средства находились на счёте одного из клиентов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, фигурантка являлась заместителем директора кредитной организации. Во время оформления договора она ввела в заблуждение пострадавшего и получила доступ к его деньгам, говорится в сообщении на официальном сайте МВД России.
В отношении гражданки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудник московского банка обманным путём вывел со счетов клиентов более двух миллионов рублей. Правоохранители задержали 27-летнего злоумышленника на Киевском вокзале.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Брянск
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