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«Давность смерти более 25 лет»: останки человека нашли в московском ресторане 

Рамблер + ещё 5 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Посетители московского ресторана много лет обедали и ужинали рядом с трупом из 1990-х. Останки, четверть века пролежавшие под полом заведения, нашли во время ремонта, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Тело обнаружили во время ремонтных работ после вскрытия пола в ресторане в столичном районе Люблино. По предварительным данным, давность смерти более 25 лет», — заявил источник.
Причину гибели эксперты пока не установили.
Ранее в США нашли тело сотрудника магазина, в 2009 году упавшего в проем между рефрижератором и стеной. Из-за шума оборудования крики о помощи не услышали. Останки мужчины нашли спустя десять лет, когда рефрижераторы решили переставить.
Криминал , Происшествия , РИА Новости
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