«Давность смерти более 25 лет»: останки человека нашли в московском ресторане

Посетители московского ресторана много лет обедали и ужинали рядом с трупом из 1990-х. Останки, четверть века пролежавшие под полом заведения, нашли во время ремонта, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Тело обнаружили во время ремонтных работ после вскрытия пола в ресторане в столичном районе Люблино. По предварительным данным, давность смерти более 25 лет», — заявил источник.

Причину гибели эксперты пока не установили.

Ранее в США нашли тело сотрудника магазина, в 2009 году упавшего в проем между рефрижератором и стеной. Из-за шума оборудования крики о помощи не услышали. Останки мужчины нашли спустя десять лет, когда рефрижераторы решили переставить.