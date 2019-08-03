СК возбудил дело об отмывании денег в отношении ФБК

Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что дело расследуется по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Поводом для него стали материалы, поступившие из МВД.

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

Чтобы придать владению этими средствами правомерный вид, соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем организовали перевод на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации", рассказала Петренко.

Сейчас следователи устанавливают личности всех участников преступления. Кроме того, они намерены найти источники получения этих средств.