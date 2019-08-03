Участников несогласованной акции в центре Москвы посчитали

В несанкционированном мероприятии в центре столицы приняли участие порядка 350 человек. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России в субботу, 3 августа.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, по состоянию на 14:30 за нарушение общественного порядка в Москве были задержаны около 30 человек.

Ранее в субботу корреспонденты ТАСС сообщали, что на несогласованном мероприятии в центре столицы сотрудники полиции и Росгвардии задержали около десяти человек на Пушкинской площади и столько же на Трубной. Также известно, что кто-то из присутствующих на акции распылил газ.

Накануне, 2 августа, МВД России Генпрокуратура призвали жителей и гостей Москвы воздержаться от участия в незаконном митинге в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в городскую думу. «В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — отметили в МВД.