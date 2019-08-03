Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемого в разбое на востоке Москвы задержали 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали 21-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении в районе Измайлово на востоке столицы.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Москве, четверо мужчин совершили нападение на молодого человека около магазина на Измайловской площади.
Злоумышленники потребовали от потерпевшего деньги и ценные вещи, угрожая предметом, похожим на нож. Молодой человек отдал преступникам смартфон.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Полиция установливает личности соучастников противоправного деяния.
2 августа пятеро неизвестных с ножом и пистолетом ограбили квартиру в центре столицы. Они похитили 52 тысячи рублей, личные вещи и документы.
Москва24: последние новости
Москвич получил срок за попытку сжечь живьем консьержку В Париже клиентка ювелирного магазина подменила украшения на шоколадные конфеты Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в отделе полиции Уфы не пришла в суд
Криминал , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заплатят по-новому: В РФ изменили детское пособие27
КНДР провела очередные испытания оружия27
Сколько США потратили из-за «сговора» с Россией16
Уничтоженные украинские Ил-76 сняли из космоса3
«США присвоили себе функции суперполицейского»153
Видео
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Азия
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
08:23
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса
В мире
03:09
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил
В мире
00:37
Россия обратилась к Турции с жестким требованием
Политика
01:17
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»
Общество
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
00:29
Трамп назвал причину распада СССР
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение