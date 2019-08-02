Условный срок: жительницу Чувашии осудили за убийство младенца

34-летняя жительница чувашского города Шумерли осуждена на два года условно за убийство новорожденного сына. Как установил суд, после родов в бане женщина засунула живого ребенка в пакет и спрятала его в яму для стока воды. В результате младенец скончался от удушья. После содеянного чувашка отправилась в больницу. Медики поняли, что та недавно родила, однако узнать месторасположение новорожденного им не удалось. В результате врачи вызвали полицию.

Жительница города Шумерли, расположенного в Чувашской Республике , осуждена на два года условно за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

По данным следствия, 9 апреля 2019 года 34-летняя женщина родила дочку, находясь в бане у себя дома. После этого она положила живого ребенка в полиэтиленовый пакет, завязала его и спрятала в яму для стока воды. В результате новорожденная задохнулась.

Затем роженица почувствовала себя плохо и отправилась в больницу. Медики сообщили в полицию, что к ним поступила женщина с признаками недавних родов, однако ребенка при ней не было. После обращения медучреждения правоохранители провели тщательный осмотр ее жилого участка. В итоге в отношении жительницы Шумерли было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденной невменяемой не установлено. Женщина признана виновной в убийстве новорожденного ребенка. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в местном Следкоме.

Еще одно ЧП произошло 24 марта 2019 года в городе Волгодонске. В местной детской больнице уборщица обнаружила в туалете пакет с телом новорожденного ребенка. Позже правоохранители выяснили, что матерью малыша является 16-летняя школьница. По данным местного управления СК РФ, в ночь на 19 марта у подростка, который попал в медучреждение из-за проблем с почками, началось кровотечение. На следующий день у девушки произошли схватки — она отправилась в туалет и там родила своего первенца.

Как рассказала сама школьница, малыш не подавал никаких признаков жизни, поэтому она решила спрятать его тело в пакет. Тем временем сотрудники больницы настаивают, что ребенок появился на свет живым и совершенно здоровым.

В ходе проверки следственным органам удалось выяснить, что отцом погибшего ребенка является 17-летний друг школьницы. Однако для него, как и для всех знакомых девочки, известие о ее беременности оказалось сюрпризом. Юная мать имела избыточный вес и всегда прятала лишние килограммы под одеждой, писали местные СМИ. Расследование этой истории продолжается.

Ранее трагедия случилась в поселке Верхний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области. Там 14 января 2019 года, по версии следствия, 22-летняя девушка убила своего сына, рожденного в домашних условиях. Злоумышленница отнесла младенца в ванную комнату и нанесла ему несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Ребенок скончался на месте.

В момент совершения преступления в доме находились родители девушки. Однако они ничего не заметили, так как малыш практически не издавал звуков. По данным СК, в результате мать положила труп своего сына в коробку и отнесла в баню.

Как сообщили порталу «Kaspyinfo» в астраханском управлении СКР , после содеянного злоумышленница почувствовала себя плохо и поспешила в центральную районную больницу. Там гинекологи сразу установили, что девушка родила всего пару часов назад и ей срочно нужна помощь. При этом ее долго расспрашивали о том, куда делся новорожденный ребенок. Так как жительница Баскунчака игнорировала этот вопрос, врачи обратились в полицию. Только в ходе беседы с правоохранителями злоумышленница созналась в преступлении и даже показала, где спрятала тело.

Следователям она заявила, что ребенок ей был не нужен. Против девушки возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование уже завершено, поэтому в ближайшее время она предстанет перед судом.

Трагический случай произошел и в селе Новоуральское Омской области. В ночь с 7 на 8 января 2019 года там 33-летняя мать троих детей родила у себя дома четвертого ребенка. По данным регионального СК, через несколько часов мать нанесла живой новорожденной дочери телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Затем женщина выбросила ее тело в мусорный бак. Труп обнаружили соседи, которые и рассказали о произошедшем полиции.

Между тем после случившегося злоумышленницу отправили в больницу, так как после родов у нее возникли осложнения. По распоряжению органов опеки троих ее старших детей временно передали бабушке. В отношении 33-летней жительницы села Новоуральское возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».