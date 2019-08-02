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В Хорватии неизвестный расстрелял шестерых из-за ревности 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
Фото: Vecernji List
Свидетели утверждают, что одна из убитых женщин была экс-супругой нападавшего.
В столице Хорватии Загребе неизвестный лишил жизни шестерых человек. Свидетели утверждают, что массовое убийство совершено на почве ревности.
Сообщение о выстрелах в одном из районов города поступило в местную полицию в 21.30 1 августа (22.30 мск). Стражи порядка прибыли на место спустя примерно десять минут и обнаружили шестерых погибших: двух мужчин, трех женщин и 10-летнего ребенка.
Преступник с места происшествия скрылся, однако полицейские быстро выяснили его личность и приступили к масштабном поискам. Они не рассказали, каким образом разыскиваемый причастен к преступлению, уточнив лишь, что это мужчина. Официально об аресте злоумышленника не сообщалось.
Живущие по соседству люди рассказали изданию Vecernij List, что перед началом стрельбы слышали женские крики. Он также сообщили, что одна из погибших женщин являлась бывшей супругой нападавшего, а само убийство совершено из ревности.
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Криминал , Загреб , Хорватия
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