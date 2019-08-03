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Дагестанского депутата повторно арестовали по новому делу о мошенничестве 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца депутата Народного собрания республики Фикрета Раджабова по новому делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце мая Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца Раджабова по делу о создании преступного сообщества, которое занималось махинациями с землей. 18 июля ему был продлен арест до 15 ноября. 1 августа Верховный суд Дагестана смягчил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий в рамках расследуемого уголовного дела. Но сразу после этого он был вновь задержан правоохранительными органами.
"Раджабов заключен под стражу сроком на два месяца", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, мера пресечения избрана в рамках нового уголовного дела о мошенничестве.
Ранее СК РФ сообщил, что в 2000 году обвиняемые создали преступное сообщество для проведения незаконных юридических действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Дагестана, и последующего их незаконного отчуждения.
Согласно данным СК, заочно предъявлены обвинения в махинациях пятерым фигурантам дела, в том числе экс-руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюле Магомедову, они объявлены в федеральный розыск. Под стражу были заключены еще пятеро фигурантов, среди них и.о. главы управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев и депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Росреестр , РИА Новости , Махачкала , Республика Дагестан
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