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В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Фото: ТАСС
Неизвестный в Сургуте напал на сотрудников полиции с ножом, в результате чего один полицейский погиб, второй получил ранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.
"Вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульной-постовой службы. Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго", — сказал собеседник агентства.
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Криминал , Пожары , Происшествия , Сургут
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