Опубликовано видео с места убийства полицейского в Сургуте

На месте происшествия проводят следственные действия.

Появились кадры с места убийства полицейского в Сургуте . Видео предоставили «Звезде» собственные источники.

На ролике запечатлено, как на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов . Трагедия, напомним, произошла 1 августа около 22.40 по местному времени (20.40 мск). Жители многоэтажного дома вызвали сотрудников патрульно-постовой службы, заметив подозрительного человека во дворе. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление: нанес стражам правопорядка несколько ножевых ранений, убив одного из них и ранив другого.

Спасшийся полицейский вынужден был применить табельное оружие, в результате чего нападавший погиб. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.