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Опубликовано видео с места убийства полицейского в Сургуте 

ТК «Звезда» + ещё 25 32 минуты назад
Фото: ТРК «Звезда»
На месте происшествия проводят следственные действия.
Появились кадры с места убийства полицейского в Сургуте. Видео предоставили «Звезде» собственные источники.
На ролике запечатлено, как на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Трагедия, напомним, произошла 1 августа около 22.40 по местному времени (20.40 мск). Жители многоэтажного дома вызвали сотрудников патрульно-постовой службы, заметив подозрительного человека во дворе. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление: нанес стражам правопорядка несколько ножевых ранений, убив одного из них и ранив другого.
Спасшийся полицейский вынужден был применить табельное оружие, в результате чего нападавший погиб. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.
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