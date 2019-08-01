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СК отказался возбуждать дело против отца сестёр Хачатурян 

News.ru + ещё 3 4 часа назад
Следственный комитет не станет расследовать уголовное дело против отца сестёр Хачатурян, так как он умер, сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.
По его словам, это нормальная практика.
Ничего удивительного не произошло, потому что в любом случае сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, — передаёт принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Юрист добавил, что факт вынесения такого постановления не означает реабилитацию, так как преступления мужчины описаны в документе как бесспорные.
Однако родственники могут потребовать реабилитации умершего, что приведёт к возбуждению дела, добавил Липцер.
В июле 2018 года в Москве ножом в сердце был убит Михаил Хачатурян. Преступление совершили его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.
14 июня следствие предъявило сёстрам окончательную редакцию обвинения. Согласно ей, девушкам инкриминируется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Ранее News.ru разбирался, почему следствие выбрало самую жёсткую квалификацию преступления.
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Криминал , Происшествия , Григорий Березкин , Михаил Хачатурян , Алексей Липцер , СКР
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