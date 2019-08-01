СК отказался возбуждать дело против отца сестёр Хачатурян

По его словам, это нормальная практика.

Ничего удивительного не произошло, потому что в любом случае сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, — передаёт принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Юрист добавил, что факт вынесения такого постановления не означает реабилитацию, так как преступления мужчины описаны в документе как бесспорные.

Однако родственники могут потребовать реабилитации умершего, что приведёт к возбуждению дела, добавил Липцер.

В июле 2018 года в Москве ножом в сердце был убит Михаил Хачатурян. Преступление совершили его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

14 июня следствие предъявило сёстрам окончательную редакцию обвинения. Согласно ей, девушкам инкриминируется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Ранее News.ru разбирался, почему следствие выбрало самую жёсткую квалификацию преступления.