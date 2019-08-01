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Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
В пригороде Штутгарта мигрант из Сирии убил мечом 36-летнего мужчину на глазах у десятков прохожих, передает издание RT German.
Инцидент произошел в районе Фазаненхоф в среду около шести часов вечера. На автодороге во время ссоры один мужчина напал на другого с мечом и заколол своего оппонента.
Затем убийца сел на велосипед и скрылся. Для его поимки полицейским пришлось использовать вертолет. Вскоре подозреваемый был задержан.
Выяснилось, что 28-летний убийца приехал из Сирии в 2015 году, а затем он и его жертва снимали вместе квартиру. В день ссоры мигрант должен был съехать в другое жилье.
Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
В четверг суд поместил сирийца под арест на время следственных мероприятий.
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Криминал , Видео , В мире , Европа , Происшествия , Bild , Германия , Сирия , Штутгарт
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