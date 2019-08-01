Укравшего 12 тонн техники подполковника Балтфлота заподозрили в новых хищениях

Против бывшего командира ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота подполковника Романа Коваленко , который уже отбывает срок за хищение 12 тонн техники, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проверка на территории военной части, в которой служил Коваленко, обнаружила пропажу двигателей и коробок передач на 162 тягачах и автомобилях марки «Урал». Также ревизоры нашли 616 единиц автобронетанковой техники, автопокрышки, лом черных и цветных металлов и запчасти, которые не были зафиксированы в документах.

По версии следствия, Коваленко приказывал списывать эти агрегаты или составлять на них акты отсутствия, чтобы скрыть хищения. Военнослужащие под руководством подполковника перебивали номера двигателей и продавали новые движки предпринимателям либо подменяли их на старые. Ущерб от действий Коваленко предварительно оценили в 12,9 миллиона рублей.