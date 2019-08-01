Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Укравшего 12 тонн техники подполковника Балтфлота заподозрили в новых хищениях 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Против бывшего командира ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота подполковника Романа Коваленко, который уже отбывает срок за хищение 12 тонн техники, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Проверка на территории военной части, в которой служил Коваленко, обнаружила пропажу двигателей и коробок передач на 162 тягачах и автомобилях марки «Урал». Также ревизоры нашли 616 единиц автобронетанковой техники, автопокрышки, лом черных и цветных металлов и запчасти, которые не были зафиксированы в документах.
По версии следствия, Коваленко приказывал списывать эти агрегаты или составлять на них акты отсутствия, чтобы скрыть хищения. Военнослужащие под руководством подполковника перебивали номера двигателей и продавали новые движки предпринимателям либо подменяли их на старые. Ущерб от действий Коваленко предварительно оценили в 12,9 миллиона рублей.
Последние новости
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево В США одобрили санкции против «Северного потока-2»
Криминал , Роман Коваленко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, о чем Путин договорился с Трампом4
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО100
На украинские улицы вывели Нацгвардию128
Раскрыты сроки тушения крупных пожаров в Сибири50
Список мэрии на выборах в Мосгордуму «засветили»9
Видео
11:11
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Наука и техника
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
04:21
«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с «Кротом»
Шоу-бизнес
04:24
США раскрыли масштабы пожаров в России
Наука и техника Наука
00:20
«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции
Общество
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
Больше видео