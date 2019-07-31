Мужчину арестовали в Москве по секретному делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест Юрия Ещенко. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщила пресс-секретарь инстанции Ксения Первовласенко.

Подозреваемый останется под стражей до 24 сентября 2019 года. Материалы дела не разглашаются, так как оно имеет гриф «секретно», передаёт АГН «Москва».