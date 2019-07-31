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Мужчину арестовали в Москве по секретному делу о госизмене 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест Юрия Ещенко. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщила пресс-секретарь инстанции Ксения Первовласенко.
Подозреваемый останется под стражей до 24 сентября 2019 года. Материалы дела не разглашаются, так как оно имеет гриф «секретно», передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что обвинение в государственной измене предъявлено бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьёву. Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест чиновника.
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Криминал , Происшествия , Александр Воробьев , Мосгорсуд , АГН "Москва" , Москва
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