«Принижала достоинство»: убийца блогерши из Москвы рассказал о мотивах

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 24-летней блогерши Екатерины Караглановой — им оказался 33-летний возлюбленный девушки. На допросе он признал свою вину, а расправу объяснил тем, что модель изменила ему с 52-летним подписчиком из инстаграма. Также мужчина рассказал, что в день трагедии погибшая принизила его «сексуальное достоинство и финансовые возможности» — из-за этого он и нанес ей смертельные ножевые ранения.

Подозреваемый в убийстве 24-летней блогерши Екатерины Караглановой, тело которой обнаружили в чемодане на западе Москвы , признался в содеянном. По данным столичного Следственного комитета, злоумышленником оказался 33-летний Максим Гареев — он был возлюбленным погибшей.

Следователи задержали его вечером 30 июля на съемной квартире в подмосковном городе Котельники. «Мужчина точно ранее судим. Он уроженец Башкортостана , прописка была в Котельниках», — заявил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах

По признанию подозреваемого, в день убийства, 26 июля, он пришел к своей девушке в дом на улице Пырьева. Оно встретила его в чулках и эротическом белье. Однако в углу комнаты мужчина увидел большой чемодан, в который возлюбленная уже сложила некоторые вещи. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт. В ходе ссоры задержанный узнал, что Карагланова собралась в путешествие в Нидерланды — при этом не одна, а с другим ухажером.

Выяснилось, что девушка вступила в отношения со своим 52-летним подписчиком. С ним она и собиралась 28 июля полететь в Амстердам , чтобы 30 июля отпраздновать собственный день рождения — в этот день ей исполнилось бы 25 лет.

Признание возлюбленной возмутило Гареева — в гневе он нанес ей множество колото-резаных ран в область грудной клетки и шеи.

«Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать», — рассказал задержанный на допросе, видео которого выложил региональный СК.

В состоянии шока мужчина попытался запихнуть труп в чемодан, чтобы потом спрятать его за пределами дома, однако это у него не получилось. Тогда злоумышленник бросил попытки скрыть тело, взял другой чемодан и сложил в него свою окровавленную одежду — ее он вынес на свалку, которая располагалась далеко от квартиры Караглановой.

27 июля после многочисленных попыток связаться с дочерью мать блогерши позвонила владельцу квартиры и попросила ее проведать. Когда он вошел в дом, то увидел чемодан, из которого торчали голые ноги девушки в кружевных подвязках.

Первым, кого опросили правоохранительные органы, был 52-летний поклонник Караглановой. Он подтвердил намерение полететь с ней за границу. Позже выяснилось, что он был не единственным ухажером девушки. По словам знакомых, за несколько лет аренды квартиры в Раменках она приводила туда немало мужчин.

Популярность среди мужской аудитории могла быть обусловлена деятельностью погибшей: она не только училась в клинической ординатуре на кафедре дерматовенерологии и онкологии в РНИМУ им. Н. И. Пирогова, но и успешно вела собственный тревел-блог с аудиторией около 80 тыс. человек. Также Карагланова занималась моделингом и даже принимала участие в конкурсе красоты, организованном российской версией журнала «Maxim». Но это были не единственные источники дохода девушки — позже следователи обнаружили ее фотографии эротического содержания на сайтах эскорт-услуг.

Знакомые Караглановой отметили, что у нее были не только ухажеры, но и завистники, которые могли желать ей смерти.

«Ничего не могу точно сказать, но мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась», — сообщила приятельница погибшей РЕН ТВ.

Последний раз угрозы поступали в адрес девушки в феврале 2019 года, однако заявлять о них в полицию она не спешила.

«У меня конкретные угрозы и шантаж. И я знаю, кто это», — рассказывала Карагланова подругам, передает kp.ru.

Незнакомые люди регулярно обращались к приятелям погибшей, чтобы узнать о ней больше информации.

«Мне присылали ее фотки, где она была не совсем одетая, и у меня допытывались. Может быть, мне надо было ей написать, но я сказала, что не собираюсь о ней ничего говорить. Это было давно. Она в последнее время очень сильно изменилась, я ей писала, что восхищаюсь и она молодец. Мне писали, что она занимается не тем, чем надо. Говорили, что она этим еще со школы занимается», — заявила РЕН ТВ знакомая блогерши.

При этом модель не стеснялась делиться полуобнаженными снимками с подписчиками в сети. Ее откровенные фотосессии проходили не только на территории столицы, но и за рубежом. Так, за несколько дней до смерти девушка вернулась из Греции. А с начала года она посетила такие страны, как Франция, Италия, Германия, Австрия и Доминикана.

При этом в своем блоге Карагланова сетовала на то, что многие воспринимают ее исключительно как обеспеченную красавицу.