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Российский подросток рассказал подробности изгнания из него бесов клюшкой 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: НТВ
Подросток из Нижнего Новгорода, которого мать избила хоккейной клюшкой ради изгнания из него бесов, рассказал телеканалу «360» подробности инцидента.
«Мама думала, что во мне были демоны, и решила их так изгнать. У меня, якобы, цвет глаз поменялся и телосложение поменялось», — сказал 12-летний школьник.
По его словам, 29-летняя родительница неоднократно проводила над ним сеансы экзорцизма. За лето он минимум трижды прошел через сеанс изгнания дьявола. В результате у него на теле остались шрамы. Последний раз, 25 июля, она специально отвезла сына в гостиницу, где связала пеленками, избила клюшкой, вколола обезболивающее и димедрол, затем оставила его так на всю ночь, а сама ушла. На следующий день мальчика обнаружили сотрудники отеля.
Сейчас подросток находится в социально-реабилитационном центре под наблюдением врачей. Его новорожденную сестру органы опеки также изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение. Мать арестована, против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК России («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»). Свою вину она не признала.
Отмечается, что близкие заметили перемены в женщине недавно и поначалу списывали происходящее на послеродовую депрессию. Потом они заподозрили, что она могла стать вспыльчивой и агрессивной из-за алкоголя или наркотиков, но у этой версии нет подтверждения. Подозреваемой назначена психиатрическая экспертиза.
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Криминал , Происшествия
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