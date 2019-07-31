Басманный суд Москвы продлил срок ареста обвиняемым в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии был убит 1 июня в массовой драке возле бара "Бир Хаус" в Красногорске. Белянкин заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны и затем помещены под стражу девять человек. Еще один, владелец бара, арестован в Армении.
"Ходатайство следствия удовлетворить", — огласила судья Валентина Левашова.
Таким образом, в СИЗО как минимум до 2 ноября останутся Сергей Ходжаян и братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые обвиняются в убийстве и хулиганстве, и Артур Акобян — ему вменяется хулиганство.
Ранее Красногорский суд Подмосковья отправил в СИЗО по этому же делу Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, возле которого произошла драка, Рудика Манукяна, гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна и Саака Саакяна. Еще один фигурант дела владелец бара "Бир Хаус" Григор Оганян 24 июля был арестован в Армении на 40 дней.