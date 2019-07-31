Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продлил арест обвиняемым в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Басманный суд Москвы продлил срок ареста обвиняемым в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии был убит 1 июня в массовой драке возле бара "Бир Хаус" в Красногорске. Белянкин заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны и затем помещены под стражу девять человек. Еще один, владелец бара, арестован в Армении.
"Ходатайство следствия удовлетворить", — огласила судья Валентина Левашова.
Таким образом, в СИЗО как минимум до 2 ноября останутся Сергей Ходжаян и братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые обвиняются в убийстве и хулиганстве, и Артур Акобян — ему вменяется хулиганство.
Ранее Красногорский суд Подмосковья отправил в СИЗО по этому же делу Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, возле которого произошла драка, Рудика Манукяна, гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна и Саака Саакяна. Еще один фигурант дела владелец бара "Бир Хаус" Григор Оганян 24 июля был арестован в Армении на 40 дней.
Последние новости
Польская журналистка оценила отдых в Крыму Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Комментарии
Криминал , Происшествия , Давид Егиазарян , Никита Белянкин , ГРУ , ФСИН , РИА Новости , Красногорск , Москва , Московская область , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского91
Путин дал приказ армии346
Возле резиденции Путина поймали налетчиков64
Воруют все: что россияне похищают в магазинах11
«России никто не помогает»
Видео
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
04:51
Воруют все: что россияне похищают в магазинах
Общество
01:26
А был ли «Новичок»: новая версия в «деле Скрипалей»
В мире
02:07
«Для него девушки — просто тело». Друг об убийце блогерши
Общество Криминал
01:01
«Дурачились»: актер «Современника» получил 8 суток
Происшествия
00:30
«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского
Украина В мире
00:58
На Украине возмутились картой без Крыма
Украина В мире
01:50
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение