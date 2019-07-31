Верховный суд Республики Крым вынес приговор по делу об убийстве трёх человек, сообщает «Крыминформ».
Обвиняемый — бывший сотрудник УФСИН Павел Самар.
«Назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно. Удовлетворены гражданские иски», — заявили в суде.
Самар будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.
Семья Ларьковых пропала в районе Феодосии в феврале 2018 года. Тела супругов и их четырёхлетней дочери были найдены в салоне автомобиля на дне залива в районе Керчи.
По версии следователей, обвиняемый разместил в интернете фейковое объявление о продаже машины, которую хотели купить Ларьковы.
В марте 2018 года интернет-издание argumenti.ru сообщало, что подозреваемому в убийстве семьи в Крыму предъявлено обвинение.