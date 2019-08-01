Кислотный маньяк: кто изуродовал школьниц в Буденновске

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«Спокойный и адекватный»: кем оказался кислотный маньяк из Буденновска 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
В июле 2019-го дело жителя Буденновска, который облил кислотой нескольких несовершеннолетних девушек, поступило в Буденновский городской суд. РИА Новости рассказало, что говорят о 19-летнем студенте Шамиле Чапарове знакомые, педагоги и специалист по патопсихологии.
В июне 2017 года молодой человек выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо него 15-летней девушке. Через несколько дней после этого нападения он облил кислотой двух девушек 15-и и 16-и лет. Пострадавшие получили ожоги лица и рук различной степени тяжести.
Нашли нападавшего только в 2018 году. Он оказался студентом медицинского колледжа. Для его поимки полицейские взяли образцы ДНК у двух тысяч жителей Буденновска и Буденновского района. Образцы задержанного совпали со следами, обнаруженными на банке из-под кислоты.
На допросе молодой человек не стал отрицать вину и подробно рассказал следователю об обстоятельствах преступлений. Он заявил, что нападал на девушек, чтобы выместить накопившуюся злобу и агрессию. Студент стал фигурантом дела, возбужденного по статьям 213 и 112 УК РФ (хулиганство с применением оружия и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Его поместили под стражу.
РИА Новости отмечает, что позже Чапаров отказался от своих показаний. На его защиту встали родственники, друзья и соседи. Однокурсники студента провели пикет у отделения полиции с требованием отпустить задержанного.
«Шамиль очень спокойный, совсем не агрессивный. Он вел себя адекватно, да к тому же занимался боксом, и «накопившуюся злобу» запросто мог выместить на тренировке — например, поколотив грушу», — заявил однокурсник Чапарова, студент медколледжа Дмитрий.
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Криминал , Видео , Происшествия , Статьи , РИА Новости , Буденновск
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