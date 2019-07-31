Дело кислотного маньяка. Кто изуродовал школьниц в Буденновске

Ставропольском крае передали в суд уголовное дело 19-летнего учащегося медицинского колледжа Шамиля Чапарова, который, по версии следствия, плеснул кислотой в лицо трем девочкам. Подозреваемого задержали лишь спустя год. О том, почему это произошло не сразу и как студент объяснял свои действия, — в материале РИА Новости.

Опасный велосипедист

В середине июля на одной из улиц Буденновска молодой человек на велосипеде внезапно выхватил из кармана баллончик и прыснул из него в сторону двух 15-летних школьниц, возвращавшихся домой.

В баллончике была кислота. Одну из девушек с серьезными ожогами доставили в больницу, а поисками преступника занялись почти все полицейские города. На помощь также прислали следственно-оперативную группу из краевого главка и управления уголовного розыска МВД России , а за любую информацию об инциденте объявили денежное вознаграждение — 500 тысяч рублей. Однако по горячим следам задержать нападавшего не удалось.

Через три дня от неизвестного маньяка пострадали еще две школьницы, переходившие дорогу по пешеходному переходу. В городе возникла паника: родители боялись выпускать детей на улицу и требовали немедленно найти опасного велосипедиста. Ситуация осложнялась тем, что все происходило в летние каникулы, — многие школьники были представлены сами себе.

Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Причинение вреда здоровью средней тяжести". Через неделю СМИ сообщили о новом нападении. Журналисты утверждали, что сильные ожоги получила 12-летняя девочка, однако СК поспешил это опровергнуть.

"Девочка играла со своими сверстниками и в процессе поджигания жидкости для розжига костра огнем повредила себе бедро и голень, — уточнили тогда в региональном следственном управлении. — Боясь наказания за случившееся, она рассказала родителям о нападении неизвестного велосипедиста с кислотным баллончиком".

Но люди не успокаивались, по городу распространялись слухи о новых жертвах так называемого кислотного маньяка. Расследование уголовного дела взял под личный контроль губернатор Ставропольского края, а пострадавшим детям потребовалась помощь пластических хирургов.

Ключевая улика

Опознать велосипедиста было сложно — нападения он совершал в медицинской маске. Однако одно из преступлений попало в объектив камеры, установленной на жилом доме. Благодаря этой записи и показаниям немногочисленных свидетелей, полицейские составили фоторобот. Не самый точный — под описание подходила едва ли не пятая часть мужского населения Буденновска.

Оперативники проверили всех ранее судимых, а также лиц с психическими отклонениями, но результата это не принесло. И все же поиски не прошли даром — в одном из дворов неподалеку от места преступления криминалисты обнаружили банку с остатками кислоты. Следователи предположили, что следы ДНК на ней принадлежат таинственному велосипедисту.

Эксперты взяли генетические анализы у двух с лишним тысяч молодых людей, проживающих в Буденновске и близлежащих населенных пунктах. В первую очередь, у тех, кто, так или иначе, имел дело с кислотой. Результата ждали почти год. И вот в сентябре 2018-го полицейские задержали 19-летнего местного жителя Шамиля Чапарова, второкурсника Буденновского медицинского колледжа.

"Для нас это стало шоком, ведь если преступления совершил действительно он, трагедия могла произойти и в колледже, — признались корреспонденту РИА Новости в учебном заведении. — Шамиля мы знаем только с положительной стороны — он хорошо учился, собирался стать фельдшером и плохим поведением не отличался".

Выплеск агрессии

По данным СК, на первом же допросе Чапаров во всем сознался и написал явку с повинной, объяснив свой поступок накопившейся злобой и агрессией. Однако вскоре отрекся от этих показаний. Учитывая широкий общественный резонанс, на время следствия его отправили за решетку.

После ареста у Шамиля нашлось немало защитников — родственники, друзья, соседи, знавшие обвиняемого с детства. Однокурсники в знак протеста даже провели пикет у отделения полиции с требованием отпустить задержанного.

"Шамиль очень спокойный, совсем не агрессивный, — рассказывает РИА Новости студент медколледжа Дмитрий. — Он вел себя адекватно, да к тому же занимался боксом, и "накопившуюся злобу" запросто мог выместить на тренировке — например, поколотив грушу".

На днях резонансное уголовное дело поступило в Буденновский городской суд. Если вину Шамиля докажут, его ждет тюремный срок либо принудительное лечение в психиатрической клинике.

"Такие действия мог совершить человек с психическими отклонениями. Одно дело, когда мстят конкретному человеку — например, изменившей девушке. Тут есть хоть какая-то логика. А нападения на незнакомцев, да еще и подростков, совершенно бессмысленны, — объясняет РИА Новости заведующий кафедрой нейро— и патопсихологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов. — Вообще по статистике использование кислоты считается, что называется, женским методом. В основном его применяют те, кто пытается отомстить какой-нибудь сопернице".

Максимальное наказание, которое грозит Чапарову, — до пяти лет лишения свободы.