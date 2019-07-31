В Ростовской области задержана группировка лжеврачей

Сотрудники полиции задержали в Ростовской области 10 лжеврачей, которые обманули более 100 человек. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, мошенники открыли медицинский центр, в котором котором ставили пожилым людям смертельные диагнозы, а затем предлагали дорогостоящее "лечение".

"Установлено, что трое мужчин открыли в городе Волгодонске оздоровительный медицинский центр, не имея на это лицензии. Один из них закупал оборудование, другой вел финансовый учет и руководил персоналом, третий проводил инструктажи с менеджерами и "специалистами по диагностике". Ни один из работников организации не имел медицинского образования. Клиентами становились исключительно люди пожилого возраста. Сотрудники нелегального псевдооздоровительного учреждения диагностировали у них якобы имеющиеся тяжелые и даже смертельные заболевания", — сказала Волк.

По ее словам, после постановки диагноза людям предлагали приобрести "чудо-крем", с помощью которого можно вылечиться. "Если у пенсионеров не было необходимой суммы, то сотрудники предлагали им оформить кредит на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. По предварительной информации, в результате противоправной деятельности лжемедиков пострадало более 100 человек, общий ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", — добавила Волк.

В настоящее время по ходатайству следователя троим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным предполагаемым участникам группы мера пресечения не избиралась.