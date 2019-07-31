«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание

Задержанный по подозрению в убийстве блогерши признался в преступлении

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане в Москве , признался в совершении преступления, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Следственного комитета

На видео допроса молодой человек рассказал, что девушка неоднократно оскорбляла его и "унижала сексуальное достоинство", а также высказывалась о финансовых возможностях.

Он заявил, что "не смог выдержать" и нанес 24-летней девушке раны ножом в область шеи и груди.

Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне сообщалось, что подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши задержан.