«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане в Москве, признался в совершении преступления, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Следственного комитета.
На видео допроса молодой человек рассказал, что девушка неоднократно оскорбляла его и "унижала сексуальное достоинство", а также высказывалась о финансовых возможностях.
Он заявил, что "не смог выдержать" и нанес 24-летней девушке раны ножом в область шеи и груди.
Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне сообщалось, что подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши задержан.