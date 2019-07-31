«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание

Любовник блогера Екатерины Караглановой убил ее из-за униженного сексуального достоинства, заявил он сам в ходе допроса. Его видеозапись была опубликована на YouTube-канале Следственного комитета.
На прошлой неделе 24-летняя Карагланова была найдена голой и мертвой внутри чемодана в квартире, которую снимала в Москве. За несколько дней до этого она перестала выходить на связь. Родители блогерши попросили арендодателя впустить их в квартиру.
В воскресенье СМИ сообщали, что Карагланова встречалась с двумя мужчинами одновременно. Один из них, молодой бизнесмен, был последним, кто входил в квартиру девушки. Он провел там несколько часов, ушел и вскоре покинул страну.
Вчера в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Караглановой, а сегодня СК опубликовал видео его допроса.
«Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности», — назвал мужчина мотив преступления.
По его словам, он «не смог выдержать» такого отношения к себе и по этой причине не менее пяти раз ударил девушку ножом в область шеи и груди. Подозреваемый добавил, что раскаивается и будет сотрудничать со следствием.