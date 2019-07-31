«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание

«Оскорбляла меня»: убийца блогерши сделал заявление

Любовник блогера Екатерины Караглановой убил ее из-за униженного сексуального достоинства, заявил он сам в ходе допроса. Его видеозапись была опубликована на YouTube-канале Следственного комитета

На прошлой неделе 24-летняя Карагланова была найдена голой и мертвой внутри чемодана в квартире, которую снимала в Москве . За несколько дней до этого она перестала выходить на связь. Родители блогерши попросили арендодателя впустить их в квартиру.

В воскресенье СМИ сообщали, что Карагланова встречалась с двумя мужчинами одновременно. Один из них, молодой бизнесмен, был последним, кто входил в квартиру девушки. Он провел там несколько часов, ушел и вскоре покинул страну.

Вчера в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Караглановой, а сегодня СК опубликовал видео его допроса.

«Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности», — назвал мужчина мотив преступления.