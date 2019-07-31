Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Оскорбляла меня»: убийца блогерши сделал заявление 

Рамблер + ещё 3 6 минут назад
Любовник блогера Екатерины Караглановой убил ее из-за униженного сексуального достоинства, заявил он сам в ходе допроса. Его видеозапись была опубликована на YouTube-канале Следственного комитета.
На прошлой неделе 24-летняя Карагланова была найдена голой и мертвой внутри чемодана в квартире, которую снимала в Москве. За несколько дней до этого она перестала выходить на связь. Родители блогерши попросили арендодателя впустить их в квартиру.
В воскресенье СМИ сообщали, что Карагланова встречалась с двумя мужчинами одновременно. Один из них, молодой бизнесмен, был последним, кто входил в квартиру девушки. Он провел там несколько часов, ушел и вскоре покинул страну.
Вчера в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Караглановой, а сегодня СК опубликовал видео его допроса.
«Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности», — назвал мужчина мотив преступления.
По его словам, он «не смог выдержать» такого отношения к себе и по этой причине не менее пяти раз ударил девушку ножом в область шеи и груди. Подозреваемый добавил, что раскаивается и будет сотрудничать со следствием.
Комментарии44
Криминал , Видео , Происшествия , СКР , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР назвали условия для отвода сил1
Российский губернатор ответил на критику Путина7
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм50
США заявили о «большой сделке» с Россией95
Военные массово бегут из ВСУ165
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
00:36
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм
США Политика
00:42
SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение