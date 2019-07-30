Правозащитники: в Белоруссии убийцу пенсионерок приговорили к расстрелу

Убийцу сестер-пенсионерок приговорили к смертной казни в Белоруссии , сообщил в четверг незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

"Как стало известно правозащитникам, 30 июля Витебский областной суд вынес очередной смертный приговор — Виктору Павлову, которого обвиняли в убийстве двух пенсионерок", — говорится в сообщении на сайте центра.

По данным центра, в понедельник гособвинитель запросил для Павлова высшую меру наказания — расстрел. При этом прокурор обратил внимание, что преступление было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийство, что является отягчающим фактором. Действия Павлова были квалифицированы обвинением как "особо опасный рецидив преступления".

Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в одной из деревень Витебского района. Преступник пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их избил, похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин были обнаружены несколько дней спустя.