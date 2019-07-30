Устроивших охоту на российских полицейских взяли под строгий режим

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговоры исламистам, обвиняемым по делу об убийстве двух полицейских в Астрахани в 2017 году. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает РИА Новости.

Фигунантов дела приговорили к срокам от 9 до 11 лет. Намик Агарзаев , Ахмед Магамедов, Атлухан Насрулаев получили по 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима , Магомед Хитанаев — десять лет, а Абрик Насрулаев, Расул Усманов и Ифрат Джалилов — по девять лет. Никто из них не признал свою вину.

Всего в банду исламистов входили 11 человек, четверо их них были участниками нападения на полицейских. В апреле 2017 года они, находясь в микроавтобусе «Газель», спровоцировали ДТП с участием Nissan March и вызвали автопатруль. Во время оформления аварии находившиеся в «Газели» открыли огонь из огнестрельного оружия по инспекторам и скрылись.

Двое сотрудников ГИБДД скончались до приезда скорой. Смертельные ранения получили старший лейтенант полиции Владимир Дьяконов и лейтенант полиции Дмитрий Школьников . Затем преступники забрали их табельное оружие. В том же месяце они же напали на бойцов Росгвардии , и были убиты ответным огнем.

Семеро подсудимых, по версии следствия, не участвовали непосредственно в нападении, но входили в вооруженную группировку и не свернули ее деятельность даже после ликвидации своих сообщников.