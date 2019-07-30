Россиянина осудили за подготовку теракта

Астраханской области военный суд приговорил Василия Власенко, который готовил теракт в Знаменске , к девяти годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.

По его словам, осужденный должен будет также выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

При этом он отметил, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Как отмечается, в 2018 году Власенко планировал совершить теракт на территории закрытого административно-территориального образования "Знаменск".

Уточняется, что для воплощения своего намерения он приобрел оружие и гранату, однако не успел совершить теракт, поскольку был задержан.

Ранее сообщалось, что в Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой.