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Россиянина осудили за подготовку теракта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Астраханской области военный суд приговорил Василия Власенко, который готовил теракт в Знаменске, к девяти годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.
По его словам, осужденный должен будет также выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.
При этом он отметил, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Как отмечается, в 2018 году Власенко планировал совершить теракт на территории закрытого административно-территориального образования "Знаменск".
Уточняется, что для воплощения своего намерения он приобрел оружие и гранату, однако не успел совершить теракт, поскольку был задержан.
Ранее сообщалось, что в Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой.
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Криминал , Происшествия , Астраханская Область , Знаменск
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