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Экс-мэра Тегерана приговорили к казни за убийство жены 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи был приговорен к смертной казни за убийство супруги. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на официального представителя судебных органов Голама Хосейна Эсмаэли.
По его словам, суд признал Наджафи виновным и приговорил его к "кисасу" — наказанию, которое в исламе равно по тяжести совершенному преступлению.
Жена экс-мэра Тегерана была застрелена в жилом доме в мае 2019 года.
Наджафи сам пришел к сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он признался, что убийство произошло на почве семейных проблем.
Политик был мэром Тегерана в 2017-2018 годах.
Ранее в Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный.
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Криминал , В мире , Происшествия , Тегеран
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