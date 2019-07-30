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В Китае казнили маньяка взамен казненного невиновного 

Lenta.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: Bobby Yip / Reuters
Серийного убийцу казнили в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Верховного народного суда КНР.
Как отмечается, перед казнью Чжао Чжихун (Zhao Zhihong) отказался встретиться с семьей.
Верховный суд указал, что что на вердикт повлияла жестокость его преступлений и серьезность последствий, а также их неоднократность. При этом даже чистосердечное признание оказалось недостаточным для снисхождения. Помимо смертной казни, приговор также лишал осужденного политических прав. Кроме того, он был оштрафован на 53 тысячи юаней (почти 8,5 тысячи долларов).
Чжихун в 2005 году признался в 17 преступлениях, совершенных по всему региону в период с 1996 по 2005 год. Среди них — преднамеренные убийства шести человек, изнасилования, в том числе двух девочек младше 14 лет и 10 женщин, грабежи и присвоение чужого имущества. Приговор ему вынесли в 2015-м.
При этом за одно из преступлений мужчины в 1996 году был по ошибке казнен 18-летний молодой человек, сообщает РИА Новости. Он тогда первым обнаружил жертву в одном из общественных туалетов Хух-Хото и сообщил в полицию. Невиновного оправдали лишь в декабре 2014 года, его семье принесли извинения и выплатили компенсацию в 330 тысяч долларов.
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Криминал , Азия , В мире , Происшествия , РИА Новости , Китай , Монголия
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