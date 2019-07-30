Источник: задержан начальник уголовного розыска УМВД Приморья

Сотрудники ФСБ и следователи Шестого управления Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ задержали в Приморье начальника управления уголовного розыска УМВД края, сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона.

"Могу точно сказать, что [Андрей] Миляев задержан, скоро будет арестован", — сообщил источник. Он добавил, что дело ведет Шестое ГСУ СК РФ.

Официальным комментарием регионального управления ФСБ и следственного управления ТАСС не располагает. В пресс-службе УМВД региона от комментариев отказались.

Согласно официальной информации УМВД, Андрей Миляев занимает должность начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю с 29 июля 2013 года. Уроженец города Павлоград Днепропетровской области Украинской ССР. В 1997 году окончил юридический институт МВД России, в 2013 году Академию Управления МВД России.