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Пенсионер получил девять лет за убийство бывшей супруги в Москве 

Москва24 + ещё 1 7 часов назад
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который избил до смерти бывшую супругу.
Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, такое решение вынесла коллегия присяжных заседателей.
23 февраля 66-летний житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил бывшую супругу.
Он нанес пострадавшей телесные повреждения, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее сотрудники полиции обнаружили в московской квартире тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Москва
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