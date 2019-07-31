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Мужчину до смерти избили на детской площадке в Москве 

Москва24 + ещё 3 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении до смерти мужчины на детской площадке в центре столицы.
Также будет допрошен знакомый подозреваемого, который снимал побои на мобильный телефон. Следствие даст оценку его действиям, передает Агентство "Москва". Как рассказали в Следственном комитете (СК) по столице, инцидент произошел 22 июля около дома по улице Большая Садовая.
Указывается, что злоумышленник, "используя малозначительный повод", напал на мужчину и избил его, после чего скрылся. Скорую помощь потерпевшему вызвали прохожие. Он был госпитализирован, но позже скончался от полученных травм.
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Криминал , СКР , АГН "Москва" , Москва
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