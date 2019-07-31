Мужчину до смерти избили на детской площадке в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении до смерти мужчины на детской площадке в центре столицы.

Также будет допрошен знакомый подозреваемого, который снимал побои на мобильный телефон. Следствие даст оценку его действиям, передает Агентство "Москва". Как рассказали в Следственном комитете (СК) по столице, инцидент произошел 22 июля около дома по улице Большая Садовая.

Указывается, что злоумышленник, "используя малозначительный повод", напал на мужчину и избил его, после чего скрылся. Скорую помощь потерпевшему вызвали прохожие. Он был госпитализирован, но позже скончался от полученных травм.