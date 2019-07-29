Бывшего заммэра Смоленска арестовали по подозрению в коррупции

Бывший заместитель мэра Смоленска и еще пять участников коррупционной схемы арестованы в Смоленске по подозрению в мошенничестве и получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"В Смоленске арестованы бывший и.о. заместителя главы областного центра по инвестициям и комплексному развитию и ряд других лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одна обвиняемая будет находиться под домашним арестом.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию, начальника отдела потребительского рынка администрации города Смоленска, директора МУП "Комбинат студенческого питания", а также трех местных жителей.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в "превышении должностных полномочий", "мошенничестве", "получении взятки", "даче взятки", "воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности" и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в период с ноября 2018 года по март 2019 года исполняющий обязанности заместителя главы города и начальник отдела потребительского рынка администрации города Смоленска получали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона рублей от местного жителя и директора Комбината студенческого питания. Следствие полагает, что за эти деньги они оказывали содействие и общее покровительство комбината при незаконной организации предприятием ярмарок на муниципальных ярмарочных площадках в областном центре. При этом посредником при передаче взяток заместителю главы города Смоленска выступал его брат, говорится в сообщении.

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Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.