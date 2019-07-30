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Российские подростки осквернили «Вечный огонь» 

Газета.Ru + ещё 6 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В Саратовской области в городе Марксе были задержаны трое подростков, которых подозревают в осквернении мемориала "Вечный огонь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
Как отмечается, личности хулиганов удалось установить по видео, распространившемуся в Сети.
На кадрах видно, как один из подростков сидит на мемориале, другой ходит неподалеку, а третий справляет нужду недалеко от постамента.
Уточняется, что речь идет о подростках 2003 года рождения. Двое из них задержаны, сейчас с ними беседуют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что вскипятившего воду на Вечном огне мужчину отправили лечиться.
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Криминал , Происшествия , МВД , Саратовская Область
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