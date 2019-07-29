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В США мужчина открыл стрельбу по толпе людей 

Вести.Ru + ещё 10 48 минут назад
Фото: www.vesti.ru
Как минимум 11 человек пострадали в результате стрельбы в Калифорнии. Трагедия развернулась на фестивале еды Garlic Festival в Сан-Хосе. В этот момент на мероприятии присутствовало более тысячи человек.
Некоторые СМИ сообщают уже о 60 раненых. Как рассказывают очевидцы, огонь открыл молодой человек. По описанию, на вид ему не более 20 лет. Он устроил беспорядочную стрельбу по толпе.
По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. На месте работает полиция, правоохранители не исключают, что нападавших могло быть двое. Злоумышленники до сих пор не задержаны, передает телеканал "Россия 24".
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Криминал , Происшествия , США
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