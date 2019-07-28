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Таксист изнасиловал пассажирку в Петербурге 

News.ru 59 минут назад
Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press
В Санкт-Петербурге водитель «Яндекс. Такси» изнасиловал и ограбил пассажирку.
Как сообщает РЕН ТВ, 46-летняя женщина вызвала такси и к ней прибыл белый Hyundai Solaris. По дороге водитель остановил машину, перелез на заднее сиденье и совершил с пассажиркой насильственный половой акт.
Женщине удалось вырваться и выскочить из машины. Она оставила в салоне автомобиля мобильный телефон и куртку. Подробности инцидента устанавливаются.
Как ранее писал News.ru, таксист пытался изнасиловать пассажирку в Москве. Женщине удалось открыть дверь автомобиля и сбежать. После этого злоумышленник похитил принадлежащие ей вещи на сумму более 30 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.
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Криминал , Санкт-Петербург
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