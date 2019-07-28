Таксист изнасиловал пассажирку в Петербурге

Санкт-Петербурге водитель «Яндекс. Такси» изнасиловал и ограбил пассажирку.

Как сообщает РЕН ТВ, 46-летняя женщина вызвала такси и к ней прибыл белый Hyundai Solaris. По дороге водитель остановил машину, перелез на заднее сиденье и совершил с пассажиркой насильственный половой акт.

Женщине удалось вырваться и выскочить из машины. Она оставила в салоне автомобиля мобильный телефон и куртку. Подробности инцидента устанавливаются.

Как ранее писал News.ru, таксист пытался изнасиловать пассажирку в Москве. Женщине удалось открыть дверь автомобиля и сбежать. После этого злоумышленник похитил принадлежащие ей вещи на сумму более 30 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.