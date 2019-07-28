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Тело врага депутата Пашинского нашли на Украине 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Малиновском районе Житомирской области полицейские нашли труп 23-летнего Ильи Обихода по кличке "Француз", к убийству которого могут иметь отношение люди из окружения народного депутата Украины Сергея Пашинского. Об этом информирует телеканал "ТСН".
До обнаружения Обиход находился в розыске, как пропавший без вести. По факту престпуления заведено уголовное дело по статье УК "Умышленное убийство".
Как известно, "Француз" был задействован в выборах, где отвечал за поиск однофамильцев одного из кандидатов, которых потом нужно было зарегистрировать на его округе клонов.
Сообщается, что именно Обиход на выборах в парламент навязывал борьбу Пашинскому. При этом сам депутат не признает вину.
Ранее стало известно, что против Пашинского завели дело.
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