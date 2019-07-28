Тело врага депутата Пашинского нашли на Украине

Малиновском районе Житомирской области полицейские нашли труп 23-летнего Ильи Обихода по кличке "Француз", к убийству которого могут иметь отношение люди из окружения народного депутата Украины Сергея Пашинского . Об этом информирует телеканал "ТСН".

До обнаружения Обиход находился в розыске, как пропавший без вести. По факту престпуления заведено уголовное дело по статье УК "Умышленное убийство".

Как известно, "Француз" был задействован в выборах, где отвечал за поиск однофамильцев одного из кандидатов, которых потом нужно было зарегистрировать на его округе клонов.

Сообщается, что именно Обиход на выборах в парламент навязывал борьбу Пашинскому. При этом сам депутат не признает вину.

Ранее стало известно, что против Пашинского завели дело.