Тело врага депутата Пашинского нашли на Украине 

В Малиновском районе Житомирской области полицейские нашли труп 23-летнего Ильи Обихода по кличке "Француз", к убийству которого могут иметь отношение люди из окружения народного депутата Украины Сергея Пашинского. Об этом информирует телеканал "ТСН".
До обнаружения Обиход находился в розыске, как пропавший без вести. По факту престпуления заведено уголовное дело по статье УК "Умышленное убийство".
Как известно, "Француз" был задействован в выборах, где отвечал за поиск однофамильцев одного из кандидатов, которых потом нужно было зарегистрировать на его округе клонов.
Сообщается, что именно Обиход на выборах в парламент навязывал борьбу Пашинскому. При этом сам депутат не признает вину.
Ранее стало известно, что против Пашинского завели дело.