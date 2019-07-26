В Карелии социальная работница убила двух инвалидов

Карелии будет передано в суд уголовное дело о двойном убийстве, которое совершила социальный работник. Подробности дела «Вестям Карелии» рассказал и. о. руководителя СУ СК РФ по Карелии Евгений Швец . По его информации, в Питкяранте 35-летняя сотрудница муниципального Центра социального обслуживания населения была обязана оказывать помощь пожилым инвалидам — брату и сестре 59-ти и 56-ти лет.

Женщина прознала, что инвалиды накопили более 260 тысяч рублей на «черный день» и ради этих денег зарезала обоих.

Женщину задержали и сейчас она ждет суда в СИЗО